Aumento tariffe prestazioni veterinarie, un salasso per le associazioni

Dal 1° novembre subirà modifiche il tariffario delle prestazioni relative agli animali da compagnia come ad esempio microchippatura, passaggi di proprietà, rilascio passaporto, ecc. e anche per quelli da reddito ovvero gli allevamenti, effettuate dai Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Lecce. Aumenti che per le associazioni che si occupano di cani e gatti randagi rappresentano un vero e proprio salasso e rischiano letteralmente di non riuscire più ad aiutare gli animali in difficoltà, considerando poi che questa si va ad aggiungere ad altre criticità.

A denunciarlo è Chiara, volontaria di un’associazione del territorio che si fa portavoce della preoccupazione e rabbia di tante realtà del sud Salento.

I volontari, uniti, chiedono l’intervento delle istituzioni e soprattutto di poter incontrare il direttore dell’Asl di Lecce per cercare di trovare una soluzione.