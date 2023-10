LECCE – Si alza il sipario sul campionato maschile di volley di Serie C.

A darsi battaglia nel girone B, oltre alle veterane Tricase, Ugento Mottola, Squinzano, Galatina e Conad Lecce scenderanno in campo, insieme alle neo promosse Tiger Squinzano e Polignano, le formazioni del Gioia del Colle e Matervolley Castellana, impegnate nel girone A della scorsa stagione e la Omega Mesagne retrocessa dalla serie B.

Un campionato senza dubbio impegnativo per la valenza tecnica delle formazioni in gara, ristrutturate e rinnovate nell’organico per raggiungere l’obiettivo della promozione. Linea condivisa dalla Conad Lecce Volley, da vent’anni realtà importante della pallavolo leccese, reduce da una stagione agonistica resa ancora più entusiasmante dal successo in Coppa Puglia e la conquista dei play off terminati nella semifinale con il Ruffano. La scia positiva dei risultati ha spinto i fratelli Selvaggi a lavorare per un organico in grado, anche per questa stagione, di competere con le altre formazioni per un percorso agonistico altrettanto importante.

Dopo la conferma dei tecnici Fabio Saccomanno e Valerio Caiulo e la nomina del Team Manager Marcello Gennaro, la squadra giallorossa si presenta rinnovata in regia con l’inserimento dell’esperto palleggiatore Andrea Romano ex Squinzano, dagli opposti Simone Cagnazzo e Giovanni Asti, lo schiacciatore Simone Cannazza e il giovane centrale di Calimera Francesco Grande. A loro si aggiungono i confermati Sancesario, Di Zanno e Sticchi (centrali) i laterali Alessio Chezzi e Matteo Morciano, il secondo palleggiatore Alessandro Maniglio, il libero Nicolò Di Lecce e Tricarico

e i giovanissimi Under 19 Gianmarco Marzo e Matteo Bonazzi cresciuti nelle giovanili della società e convocati di merito in prima squadra. Ospite dei giallorossi per la prima di campionato la neo promossa formazione del Polignano guidata da Francesco Sansone, squadra molto ambiziosa galvanizzata dalla conquista della Coppa Puglia e per questo mossa dalla voglia di far bene.

La gara con il Polignano è prevista per domenica prossima alle ore 18.00 al Pala Ventura di Piazza Palio. A dirigere l’incontro gli arbitri Zizza e Rizzato.