Vertenza Gazzetta, 47 posti di lavoro a rischio: domenica non sarà in edicola

LECCE – Questa domenica “La Gazzetta del Mezzogiorno” non sarà in edicola: è così che i giornalisti della testata hanno inteso richiamare l’attenzione sui 47 licenziamenti annunciati, frutto di “una scelta editoriale unilaterale” si legge nella nota ufficiale firmata dal comitato di redazione affiancato da Assostampa di Puglia e Basilicata. “Questo drastico indirizzo aziendale – spiegano – potrebbe pregiudicare il percorso, intenso e pieno di sacrifici condivisi con la proprietà, che ha portato la Gazzetta a ritornare in edicola nel febbraio scorso, dopo l’interruzione delle pubblicazioni dovuta alla procedura fallimentare”. L’Assemblea ha quindi proclamato per oggi una giornata di sciopero, riservandosi anche di avviare tutti gli strumenti previsti dalla Legge a livello ministeriale e presso la task force della Regione Puglia. “Le nuove gravi difficoltà della Gazzetta, imprescindibile strumento di informazione in Puglia e Basilicata, non possono essere trascurate dalla politica”: questo l’appello dei colleghi, ai quali attestiamo ovviamente la nostra solidarietà.