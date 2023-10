Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora

SALENTO- Questa notte le lancette torneranno indietro di un’ora, precisamente alle 3, quando scatterà l’ora solare. In generale, almeno, domenica, dormiremo un’ora in più, ma le giornate inizieranno ad essere più brevi perchè il buio calerà prima. Una situazione questa che potrebbe aumentare i disagi per circa 800mila pugliesi che soffrono di insonnia con ansia, nervosismo, malumore, mal di testa e tensione muscolare.

Ecco perchè Coldiretti ha deciso di stilare un vademecum degli alimenti utili per conciliare un buon sonno. Innanzitutto sarebbe bene evitare cioccolato, cacao, the e caffè per la presenza della caffeina, oltre ai superalcolici. A cena vanno banditi alimenti con pepe, paprika e sale in abbondanza, ma anche salatini e piatti nei quali sia stato utilizzato dado da cucina. I cibi invece che potrebbero essere d’aiuto sono: pasta, riso, orzo, pane e tutti quelli che contengono un aminoacido che favorisce la sintesi della serotonina. Buona anche la lattuga, il radicchio rosso e l’aglio, la zucca, le rape e i cavoli che conciliano il sonno. Infine un buon dolcetto ricco di carboidrati semplici potrebbe avere un’azione antistress, così come infusi e tisane dolcificati con miele che potrebbero creare un’atmosfera di relax e di piacere che distende la mente.

Ma oltre al problema di questi disagi, c’è qualcos’altro. Da tempo in Europa, e anche in Italia, si discute dell’abolizione del cambio dell’ora solare: sono in molti infatti coloro che sostengono i benefici dell’adozione dell’ora legale durante tutto l’anno. Ad esempio secondo le stime fornite da Sima questa opzione farebbe consumare meno energia, comportando un risparmio, in Italia, di almeno 204 milioni di euro all’anno. Una cifra destinata a salire se le tariffe elettriche dovessero rincarare ulteriormente a fronte del conflitto in corso.