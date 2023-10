Sticchi Damiani a TeleRama: “Dispiace, è una sconfitta che il campo non ha espresso”

LECCE – Al termine della gara Lecce – Torino terminata con la vittoria per uno a zero dei granata, il presidente Saverio Sticchi Damiani ha analizzato il risultato ai microfoni di TeleRama:

Come si commenta la partita e il risultato?

“Dispiace tanto perché è una sconfitta che non credo che il campo avesse espresso perché non e stata una partita brillante e bella ma credo, anche un po’ per le caratteristiche e il modo di giocare del Torino. Noi ci siamo un po’ adeguati e poteva finire in pareggio, anzi noi nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni importanti.

Il Torino ha trovato questo gol, non l’ho rivisto ma mi è sembrato un tiro sbagliato che poi è diventato un assist. Tutto un po’ casuale. Nel secondo tempo non c’è stata la reazione che immaginavo perché poi non abbiamo prodotto granché”.

Non è stato il Lecce che siamo abituati a vedere, affamato, cattivo, certamente complice anche l’atteggiamento del Torino che puntava alla vittoria per un discorso di vitale importanza per la classifica.

“Si, credo che il secondo tempo sia stato anche molto spezzettato. Poi ci sono stati i cambi che però tutto sommato non hanno poi cambiato di granché l’inerzia della partita, quindi dispiace perché è una sconfitta che si poteva sinceramente evitare. Non è che il Torino abbia fatto cose straordinarie per meritare di prendersi questi tre punti oggi”.

Alla fine resta il coro di incitamento dei tifosi che hanno metabolizzato anche una sconfitta, quest’o è un segnale importante.

“I tifosi sono intelligenti, sanno che questa squadra sta spingendo sull’acceleratore da questa estate e che non ha mai mollato un istante.

Oggi non è arrivata forse né la prestazione né il risultato sperato e hanno dimostrato la loro vicinanza. Sarebbe troppo facile stare accanto quando le cose vanno bene e invece devo dire tutto lo stadio, in particolare la curva nord, gli ha stimolati nel modo giusto alla fine”.

Anche lei ha metabolizzato bene, la vediamo abbastanza sereno.

“Sembro … È pura apparenza. Per me è un po’ più faticoso. La metabolizzerò so che sono occasioni sprecate, trovare il Torino che non è nel migliore periodo, e non portare a casa il risultato positivo, sono occasioni che quando capitano bisogna cercare invece di non farsi sfuggire. Perciò ho ancora da metabolizzare”.

M.Vecchio