LECCE – “Se avessimo fatto gol staremmo a parlare di un’altra partita. Loro dopo la rete del vantaggio hanno preso coraggio. Noi puntiamo alla salvezza e dobbiamo vincere le partite per questo. Adesso, mercoledì incontriamo il Parma in Coppa, dobbiamo vincere questa partita ed entrare in campo con il giusto atteggiamento, dobbiamo essere uniti”: così il 27enne centrocampista del Lecce, Ylber Ramadani, dopo il k.o. casalingo, 1-0, della sua squadra contro il Torino.

C.T.