Nasce un centro didattico per insegnare ai piccoli a pescare

SAN FOCA – Tutti a scuola non con libri, ma muniti di canna da pesca. Accade a San Foca, presso la sede della Lega Navale Italiana, dove è sorto il primo “Centro didattico federale di pesca” della Puglia: un luogo di ritrovo – ora più che mai – aperto anche ai giovanissimi. A dispensare tutti i segreti del mare ci hanno pensato dei professori speciali che con passione e amore hanno trasferito ai bimbi non solo tecniche di pesca ma anche nozioni per la salvaguardia dell’ ecosistema marino.

Il centro didattico Fipsas porterà nella marina di Melendugno nuove opportunità di crescita e incrementerà l’afflusso di famiglie, bambini e adolescenti che vogliono avvicinarsi a questo mondo. La nascita del centro didattico è il risultato del duro lavoro dei soci e del direttivo delle Lega Navale, che si sono posti l’obiettivo di aiutare i più giovani a conoscere, rispettare e proteggere il mare.