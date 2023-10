Nardò Basket, esame Cividale, Di Carlo: “avversario ostico”

Il Nardò Basket dopo la vittoria interna con Assigeco Piacenza ha ritrovato la fiducia giusta per lavorare guardando al futuro con ottimismo.

Visto l’infortunio di Donda, la società neretina ha tesserato due ex, Borra e Baldasso, due graditi ritorni che aggiungono qualità ed esperienza al roster guidato da coach Gennaro Di Carlo.

Questa sera si scende in campo per affrontare in trasferta Cividale.

Di Carlo ha parlato dell’avversario della delicata sfida:

“Cividale è un avversario ostico perché ha un modo di giocare con cui esprime un basket di condivisione sia in attacco, sia in difesa ed hanno la caratteristica di essere un gruppo che non molla mai. Spicca la leadership di Rota e il talento di Redivo ma anche sotto canestro hanno un pacchetto di lunghi importante e atipico, giocano insieme Dell’agnello e Miani, ma possono avere anche stazza e tanti centimetri con Berti, quindi è una squadra dinamica, duttile, una squadra che corre molto bene in campo e non molla mai; per noi sarà un test molto impegnativo, vincere a Cividale sarà realmente difficile ma ci proveremo con tutte le nostre forze, perché vincere ci metterebbe realmente in una condizione ottimale per il futuro”.

Nel Girone Rosso del campionato di basket di serie A 2, Cividale ha 4 punti, due in più di Nardò, vincere per il Toro significherebbe fare un bel balzo in avanti. Palla a due alle ore 20.00 appuntamento PalaGesteco di Cividale in Friuli Venezia Giulia.