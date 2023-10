Lecce 2024, Marti e Congedo: “Subito un tavolo”. MRS: “È tempo di scegliere”; i centristi aprono al dialogo

LECCE – I senatori Roberto Marti e Saverio Congedo chiedono la convocazione di un tavolo aperto del centrodestra entro una settimana, entro il prossimo 5 novembre. “Il tempo delle singole valutazioni è scaduto. Politicamente per Lecce è maturato il tempo del confronto. Al netto delle posizioni civiche o politiche che ognuno possa assumere, al netto dello storico che caratterizza il percorso dei singoli, il cammino verso “Lecce 2024” è ormai iniziato. Ecco che determinante in questa fase, è fermarsi e mettere su un tavolo comune, idee e progetti per la nostra città. Un tavolo aperto a chi possa offrire un contributo costruttivo nella valutazione politica. I singoli partiti, in questi mesi, hanno lavorato valutando e identificando temi e personalità che possano fare la differenza in questo percorso elettorale che vedrà Lecce al centro. Alla luce di ciò quindi, invitiamo le segreterie cittadine dei partiti di Centrodestra a convocare un incontro. Un tavolo aperto anche a quelle realtà civiche che vogliano offrire un reale contributo al lavoro politico. Una data in agenda che rappresenti un vero punto di partenza e che sia fissata entro il 5 novembre 2023.

E dai “Centristi” di Azione Lecce con il Consigliere Carlo Mignone, Lecce Futura con il Consigliere Giorgio Pala, Ora Lecce, Puglia Popolare Lecce con il Consigliere Gigi Valente l’importanza di confrontarsi su temi fondamentali per la città di Lecce e di aprire un dialogo inclusivo. “ Nei prossimi giorni presenteremo i punti di programma su Lecce che reputiamo centrali in una visione popolare, riformista ed attenta ai bisogni ed ai meriti della Città. Aprendo un dialogo nel merito dei temi che saranno proposti, arriverà il tempo di potersi confrontare anche su possibili schieramenti e coalizioni, consapevoli dell’importanza di candidature che abbiano esperienza civica territoriale, di vicinanza al mondo dell’imprenditoria e del sociale, oltre che di condivisione delle proposte per Lecce che saranno presentate e che – siamo convinti – possano essere occasione per aggregare esperienze, competenze e disponibilità.

E sempre a questo proposito, la nota congiunta del coordinatore regionale del MRS, Pierpaolo Signore, del coordinatore provinciale , Francesco Viva e del coordinatore cittadino, Giancarlo Capoccia :“Gli interventi di Marti e Congedo e dei “Centristi” e vanno nella direzione di permettere al centrodestra leccese e ai Movimenti Territoriali, liste Civiche e Partiti Centristi, anche provenienti da precedenti esperienze nel centrosinistra, e che aderirebbero al progetto di un centrodestra allargato, di iniziare a lavorare sul territorio per contrastare un centro sinistra e un sindaco uscente che hanno deluso le aspettative, ma che al momento sono già in campo da soli per la campagna elettorale. Dunque finalmente due buone notizie che condividiamo appieno. Nel centrodestra suona la sveglia delle decisioni per la scelta del candidato sindaco per le amministrative di Lecce. Prima l’intervento dei “Centristi” che in una nota hanno evidenziato l’importanza di confrontarsi sui temi, di mettere al centro il cittadino e di aprire ad una candidatura che abbia una forte esperienza civica territoriale e di vicinanza al mondo dell’imprenditoria e del sociale. E successivamente i parlamentari leccesi Marti e Congedo che hanno scritto a chiare lettere che il tempo delle valutazioni è scaduto, chiamando a raccolta tutte le forze del centrodestra intorno ad una tavolo per la scelta finale del candidato sindaco. Lo diciamo da tempo che bisogna scegliere quanto prima. Noi siamo pronti, il Movimento Regione Salento è pronto, l’importante è trovare la quadra e scegliere il miglior candidato possibile in tempi brevi per poter poi iniziare a lavorare con l’obiettivo di vincere e dare a Lecce e ai leccesi l’alternativa che merita. Il centrodestra deve scegliere. Lecce ha bisogno del centrodestra unito formato dai partiti e da tutti i movimenti civici che si riconoscono in questa area politica moderata e liberale”.