D’Aversa: “Abbiamo commesso degli errori, i ragazzi hanno dato tutto”. Juric: “Dopo il gol abbiamo dominato”

LECCE – Il Lecce viene sconfitto per 1-0 tra le mura amiche del Via del Mare dal Torino e mister Roberto D’Aversa commenta così la debacle dei suoi: “Sconfitta positiva? Quando si perde non ci può essere un aspetto positivo. Abbiamo creato occasioni importanti nel primo tempo e poi abbiamo preso gol con dei nostri errori. Sapevamo le difficoltà di questa partita, loro sono molto fisici. Gonzalez? Ha fatto una gara normale e non giocava da molto tempo. Andremo ad analizzare il gol. Non è stata per la sua presentazione che abbiamo perso. Il rammarico è che abbiamo commesso degli errori. Complimenti al Torino che con il minimo sforzo ha portato a casa i tre punti. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, solo che abbiamo commesso degli errori. Mercoledì la Coppa? Noi non dobbiamo dimenticare il nostro obiettivo; la salvezza, anche se arriverà all’ultima giornata. Pensiamo a fare bene già con il Parma. Il risultato è una benzina importante e stasera potevamo migliorare la nostra classifica. Fisicamente abbiamo finito in crescendo. Meno intensità? C’è, abbiamo lavorato in maniera intensa anche con il Napoli. Perchè non ho cambiato modulo? Sansone e Oudin dovevano lavorare sulla trequarti sotto Piccoli quando è entrato Dorgu, ma non è il cambio di modulo che ti fa riprendere la partita. Con Dorgu e Strefezza dovevamo lavorare sull’ampiezza e sfruttare i trequartisti al centro. Abbiamo commesso errori tecnici, sui cross prendevamo l’avversario o ritardavamo. Non rimprovero l’atteggiamento ma si può migliorare la pulizia tecnica”.

ECCO JURIC – Infine, anche il tecnico del Toro, Ivan Juric, commenta così il match: “È stata una partita tosta, abbiamo sofferto poco e niente. Sono molto soddisfatto. Dopo il gol, l’abbiano dominata. Il Lecce era in forma. Abbiamo fatto bene, oggi prova di crescita”.

C.T.