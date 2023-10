Basket A2, Nardò espugna Cividale, seconda vittoria consecutiva

Nel Girone Rosso del campionato di basket di serie A 2, il Nardò Basket dopo la vittoria in casa con Piacenza fa visita a Cividale in Friuli Venezia Giulia.

Al PalaGesteco HDL parte forte e chiude il primo quarto sul 28 – 23; nel secondo la contesa è sempre più interessante e il primo tempo termina per 36-40 con Iannuzzi per gli ospiti in gran spolvero.

La gara è abbastanza equilibrata e nel terzo quarto si gioca punto su punto e si chiude sul 17 pari e quindi sul 53-58.

Nell’ultimo periodo però Cividale mette il muso in avanti ma Nardò tiene bene, il risultato è in bilico ma al suono della sirena il Toro porta a casa due punti d’oro. Seconda vittoria consecutiva per i granata di coach Di Carlo che chiudono alle proprie spalle la porta delle negatività.

Iannuzzi con 23, Parravicini con 17, Stewart con 16 e Smith con 15 punti, Nardò chiude con 5 uomini in doppia cifra ma si dimostra molto più attenta in difesa rispetto alle prime giornate.

Per Cividale solo Redivo in doppia con 24 punti.

Il prossimo avversario di HDL Nardò sarà Orzinuovi in casa mercoledì 1 novembre alle ore 17.