Edison – il Consiglio Comunale di Brindisi si ricompatta e chiede riesame autorizzazioni

BRINDISI – La vicenda-Edison è riuscita a compiere il miracolo di far convergere l’intero consiglio comunale su un documento unitario. Una mozione che fotografa la situazione e che dà forza contrattuale al sindaco Marchionna, chiamando in causa il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, “previa adozione di provvedimenti intermedi necessari”, affinché provvedano al riesame dell’autorizzazione interministeriale e di ogni provvedimento connesso, alla luce delle criticità emerse: Con la mozione unitaria, inoltre, il consiglio comunale chiede “alla Regione Puglia, alla luce delle criticità indicate, previa adozione dei provvedimenti intermedi necessari, il riesame della delibera di Giunta Regionale con la quale ha rilasciato l’intesa Stato-Regione relativa al deposito di GNL Edison”.

Il punto di snodo dell’intera vicenda è stato quello dei risultati conseguiti nel corso delle audizioni della conferenza dei capigruppo da cui “sono emerse dele criticità circa le eventuali interferenze del deposito con la linea ferroviaria esistente, l’assenza di un a valutazione degli impatti cumulativi, anche di natura sanitaria, in relazione al funzionamento della torcia ed alla presenza di altre analoghe proposte progettuali in fase di esame presso il Ministero per la Transizione Ecologica”. Si fa notare, infine, che in altre realtà per depositi costieri di GNL analoghi, sempre su iniziativa di Edison, risulta essere stata osservata una procedura autorizzativa diversa di verifica.

I lavori del consiglio avevano, a dire il vero, evidenziato posizioni differenti, anche con alcuni momenti di tensione, ma alla fine ha prevalso la decisione di far pesare la volontà dei cittadini di Brindisi in un iter autorizzativo da cui erano stati totalmente esclusi.

Adesso non resta che verificare quali risultati sortirà questa mozione unitaria.

Mimmo Consales