As.com a confronto sulle novità del codice della strada

LECCE – As.com Associazione Comandanti e Ufficiali delle Polizie Locali della Provincia di Lecce riprende il percorso già tracciato della formazione destinata alla categoria. E’ stata sarà una giornata formativa specialistica inerente le novità relative al Codice della strada e ai conseguenti riflessi operativi. Il focus è stato in gran parte dedicato, alle applicazioni tecniche circa gli aggiornamenti su monopattini, neopatentati, guida con cellulare e in stato di ebbrezza, al fine di dotare le unità delle Polizie Locali delle necessarie conoscenze circa le ultime modifiche in vista della loro puntuale applicazione. L’evento, organizzato da As.com, presieduta dal Dirigente Superiore Dott. Donato Zacheo, Comandante della Polizia Locale di Lecce e Direttore della Scuola di Formazione per la P.L. Della Regione Puglia, si è svolto a Lecce alla presenza di importanti relatori e ai comandanti delle polizie locali della provincia di Lecce.