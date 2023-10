Studentessa trovata senza vita, Unisalento sospende le manifestazioni pubbliche

LECCE – Dopo la tragica scomparsa della studentessa francese, a Lecce per il progetto Erasmus, Unisalento sospende le attività pubbliche: «È con profondo dolore che la comunità accademica si stringe attorno alla famiglia, alle amiche e agli amici, ai compagni e alle compagne di corso della studentessa scomparsa tragicamente nelle scorse ore -scrive il rettore Fabio Pollice- Per questa ragione le manifestazioni pubbliche dell’Ateneo in programma nei prossimi giorni, a eccezione degli “open day” informativi per gli studenti delle scuole superiori, sono sospese e rinviate a data da destinarsi».

Intanto la Polizia conferma si sia trattato di suicidio.