Torna dopo la sosta il campionato e torna, puntuale, anche l’appuntamento con Lecce Channel in Campo. Dalle ore 18:15 su TeleRama potete seguire in diretta gli aggiornamenti della partita del Lecce sul campo dell’Udinese.

Alla conduzione Giulio Serafino: con lui, ospite in studio, il commercialista Piero Marra, mentre in collegamento via Skype il giornalista Luigi Taurino e i tifosi del Lecce Club “Peppino Palaia” di Lequile.