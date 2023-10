Il Lecce a Udine in cerca di continuità. Le probabili formazioni

LECCE – Lunedì di campionato per il Lecce che fa visita all’Udinese per giocare la gara valida per la nona giornata del campionato in Serie A che torna dopo la seconda sosta stagionale per le nazionali.

Al Bluenergy Stadium si alza il sipario su uno scontro diretto a parti inverse però, perché sorprendentemente è il Lecce a stare davanti all’Udinese; i salentini hanno 11 punti, i friulani ne hanno 5 e per la prima volta nella loro storia in A non hanno vinto nemmeno una gara nelle prime otto giornate ed è anche il peggior avvio da quando si gioca per i 3 punti.

Questo dimostra la pericolosità della gara per la panchina dell’allenatore bianconero che in caso di sconfitta con il Lecce potrebbe anche essere esonerato.

Dunque ci sono tutti i presupposti per assistere ad un incontro combattuto; a rischiare di più sono i padroni di casa che giocheranno sulla lama del rasoio dell’ansia da prestazione.

Il Lecce vuole muovere la classifica ma può affrontare la sfida con più serenità e con la consapevolezza di poter vincere.

Ovviamente solo il campo sarà il giudice supremo.

Andrea Sottil per la sua Udinese dovrebbe optare per il 3-5-2 e deve fare la formazione ancora senza gli infortunati Ebosse, Ehizibue, Brenner e Deulofeu, quindi potrebbe schierare Silvestri in porta; Perez, Bijol e Kabasele in difesa; Ebosele, Samardzic, Lovric, Pereyra e Kamara a centrocampo con Lucca e Thauvin in attacco.

Roberto D’Aversa ritrova Banda dopo l’infortunio ma non dovrebbe rischiarlo dall’inizio, mentre deve fare ancora a meno di Blin e Dermaku. Due dubbi sulla formazione iniziale, due ballottaggi, a sinistra nei 4 di difesa si contendono una maglia Gallo e Dorgu, mentre in mezzo al campo uno tra Oudin e Rafia partirà dalla panchina.

Con il 4-3-3 l’allenatore del Lecce potrebbe mandare in campo Falcone tra i pali; Gendrey, Pongracic, Baschirotto e uno tra Gallo e Dorgu in difesa; Kaba, Ramadani e Oudin oppure Rafia in mezzo al campo; e poi il tridente con Almqvist, Krstovic e Strefezza.

Fischio d’inizio alle ore 18.30, arbitra Paride Tremolada di Monza.

La radiocronaca della gara, curata da Tonio De Giorgi, sarà trasmessa in diretta su Radio Rama, mentre su TeleRama Giulio Serafino insieme ai suoi ospiti seguiranno la partita minuto per minuto a Lecce Channel in campo.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Lovric, Pereyra, Kamara; Lucca, Thauvin. All. Sottil. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa. ARBITRO: Paride Tremolada di Monza ASSISTENTI: Daniele Bindoni di Venezia e Alberto Tegoni di Milano. Quarto uomo Daniele Orsato di Schio. SALA VIDEO: VAR Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo, AVAR Rodoldo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

M.C.