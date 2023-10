Auto contro barriera in cemento, 22enne in codice rosso

BASILICATA – È ricoverato in codice rosso all’ospedale di Cosenza un ragazzo di 22 anni della provincia di Taranto rimasto ferito in un brutto incidente che si è verificato nel pomeriggio di domenica 22 ottobre sulla strada statale 106 nel comune di Montegiordano, in Basilicata. L’Opel Corsa che guidava si è schiantata contro la barriera in cemento che divide la carreggiata. Completamente distrutta l’automobile. Il conducente del mezzo è stato soccorso e trasportato in elisoccorso nel nosocomio di Cosenza. Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il giovane dalle lamiere contorte del veicolo.