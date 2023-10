Taranto, ko di misura a Catania

Il Taranto cade di misura all’ ‘Angelo Massimino’ di Catania. A decidere il match è la marcatura rossoazzurra di Di Carmine arrivata al 67′.

LA GARA: La prima azione degna di nota arriva al 20′ ed è di marca rossoazzurra: Chiricò ci prova su punizione, Vannucchi si distende e respinge. Il Catania va vicinissimo al vantaggio: al 30′ Di Carmine si gira in area e colpisce, Vannucchi blocca la sfera dopo una conclusione ravvicinata. Il Taranto risponde al 42′: Cianci arma il mancino dalla distanza, Bethers blocca in due tempi. La prima frazione di gioco termina a reti bianche dopo un minuto di recupero. Il primo squillo del secondo tempo arriva al 47′ ed è di marca tarantina: Cianci prova a sorprendere Bethers da fuori, la sfera è centrale. Il Taranto sfiora il vantaggio al 52′: Kanoute se ne va sull’out di sinistra ma il diagonale risulta debole. Al 55′ risponde il Catania: Chiricò non riesce a centrare la porta con un piazzato dal centro dell’area di rigore. Il gol del vantaggio etneo arriva al 67′: Castellini crossa dalla destra, Marsura fa da sponda per Di Caarmine che con la testa supera Vannucchi per la rete che deciderà il match. Al 73′ Chirico prova ad impensierire l’estremo difensore ionico con il sinistro, sfera deviata in corner. Dal susseguente angolo Curado colpisce con la testa ma la sfera sbatte sulla traversa. Il Taranto ha l’occasione per pareggiarla all’86’: Fiorani fa sua una palla vagante in area e tira con il destro, il cuoio termina di un soffio fuori. Al 93′ il Catania fallisce il colpo del KO in contropiede: Zanellato serve Dubickas che tutto solo manda la sfera sulla traversa. La gara termina dopo cinque minuti di recupero con il Catania che supera di misura il Taranto grazie alla marcatura di Di Carmine. Mercoledì gli ionici ospiteranno la Turris per la gara valevole per la decima giornata di campionato.

IL TABELLINO:

Catania, “Angelo Massimino”

domenica 22 ottobre 2023, ore 16:15

Serie C/C 2023/24 – giornata 9

CATANIA-TARANTO 1-0

RETI: 67′ Di Carmine

CATANIA (4-4-2): Bethers – Bouah, Castellini, Curado, Mazzotta – Chiricò (84′ Dubickas), Ladinetti (61′ Rizzo), Zammarini, Marsura (83′ Zanellato) – Di Carmine (83′ Sarao), Bocic (70′ Lorenzini). A disp.: Albertoni, Rapisarda, Maffei, Chiarella. All.: Tabbiani

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – De Santis, Antonini, Riggio – Mastromonaco (74′ Bifulco), Romano (74′ Samele), Calvano, Zonta (46′ Fiorani), Panico (46′ Ferrara) – Kanoute, Cianci. A disp.: Loliva, Di Serio, Bonetti, Enrici, Kondaj, Heinz, Hysaj, Papaserio, Capone. All.: Ezio Capuano

ARBITRI: Eugenio Scarpa di Collegno (Pizzoni-Cesarano; IV: Torreggiani)

NOTE: Ammoniti: De Santis (T), Sarao (C)