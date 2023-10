Maltempo, nubifragio nel Leccese e tromba d’aria a Cursi: danni al campo sportivo

SALENTO- Non solo il forte vento di scirocco, ma anche fulmine, saette e una tromba d’aria. E’ accaduto nel Salento, dove sabato sera si è abbattuto un forte maltempo, iniziando proprio dal Brindisino per poi scendere e mettere in ginocchio il resto del Leccese.

Dopo la forte mareggiata che ha spazzato via il lido per disabili a Tricase Porto, un nubifragio si è abbattuto intorno alle 22.00 su Lecce e provincia, mettendo a dura prova la stabilità di alberi e cartelloni, allagando diverse strade e creando non pochi disagi agli automobilisti.

E ancora, vigili del fuoco in azione a Cursi dove nella notte si è abbattuta una tromba d’aria che ha generato danni e disagi alle abitazioni, ma soprattutto al campo sportivo, così come possiamo notare da queste immagini.

Danni importanti a causa dei quali è stato necessario procedere al rinvio della partita tra Cursi e Sava in programma questa domenica pomeriggio.

Un maltempo quindi che per l’ennesima volta ha lasciato il segno, anche se in queste ore si dovrebbe iniziare a voltare pagina…almeno per qualche giorno.