Lecce, D’Aversa: “Scendere in campo con la testa giusta, siamo in A e l’obiettivo è la salvezza”

LECCE – Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali il campionato di Serie A per il Lecce riparte da Udine.

“La classifica dell’Udinese in questo momento non rispecchia i valori della squadraest questo momento oscuro. Da parte nostra ci deve essere la voglia e la determinazione di andare a fare risultato su un campo sicuramente non semplice. Però il nostro obiettivo è la salvezza e non possiamo affrontare una partita di Serie A mentalmente non disposti indipendentemente dalla situazione dell’avversario. Sarà una partita dura, ma anche bella da giocare”

Appena due giorni fa D’Aversa ha accolto tutti i nazionali rientrati dai rispettivi impegni.

“Per quanto riguarda i ragazzi che sono rimasti qui hanno lavorato bene durante queste due settimane. Chi è andato in nazionale e ha giocato ha conservato una condizione fisica ottimale; diverso il discorso per chi ha giocato meno. Si sa, gli allenamenti in nazionale non sono specifici come nei club e sono meno intensi, però ciò che mi interessa è l’aspetto mentale e tutti i ragazzi sono rientrati bene”

Per il Lecce è stata una sosta più lunga. Si tornerà in campo dopo sedici giorni. “Dopo la pausa è sempre un’incognita, per tutti, ma dobbiamo essere bravi a entrare subito in clima partita”.

Per la trasferta di Udine D’Aversa ha convocato 27 calciatori. “Per domani mi porto dietro due, tre dubbi. Questo significa che la squadra lavora bene. È sempre meglio avere dei dubbi che dover decidere in emergenza”.

Tra i giocatori più attesi Oudin e Sansone, per i quali la sosta è stata importante per migliorare la propria condizione fisica. Ma tra i convocati torna soprattutto Banda. “Oudin e Sansone sono in condizioni ottime. Banda lo valuteremo bene, ma è disponibile”.