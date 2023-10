LBA, buio totale per la New Basket Brindisi che perde anche a Napoli

Non c’è pace per Happy Casa Brindisi che perde anche al PalaBarbuto con Gevi Napoli con un risultato pesante che non lascia spazio alle interpretazioni. Termina 90 a 71.

Partita a senso unico condotta dall’inizio alla fine dai partenopei con i parziali di 21-14, 26-15, 25-16, nell’ultimo quarto sussulto d’orgoglio di Brindisi che lo chiude a 18-26 ma non basta e non serve per sovvertire l’esito di una gara senza storia. Quarta sconfitta in campionato per la squadra di Corbani.

Unica nota positiva il rientro in campo di Sneed, all’esordio ufficiale, anche se i biancoazzurri devono registrare l’assenza di Laquintana per noie muscolare oltre a Senglin sempre out per infortunio.

Si ritorna in campo mercoledì pomeriggio per la seconda giornata di Europe Cup in Estonia in casa del Kalev/Cramo. Domenica il match di campionato contro Pistoia al PalaPentassuglia alle ore 17:30.