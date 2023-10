Identificato il corpo ritrovato in mare: è di un 77enne di Parabita

LA REGGIA – È stato identificato il cadavere ritrovato oggi in mare intorno a mezzogiorno: appartiene ad un 77enne di Parabita, la cui scomparsa era stata denunciata dal figlio proprio poche ore prima del ritrovamento. La segnalazione era stata inoltrata da un uomo che, fermo sugli scogli, aveva notato un corpo in balia delle onde che affiorava nello specchio d’acqua antistante località La Reggia a poca distanza dalla Montagna Spaccata tra Gallipoli e Santa Maria al Bagno. Il primo pensiero è stato che quel corpo potesse appartenere al pescatore Luigi Peluso, il 65enne scomparso il 5 ottobre scorso a Porto Cesareo di cui non si sono più avute tracce da quel giorno ma in serata è arrivata la smentita, anche grazie al lavoro di capitaneria di porto e vigili del fuoco, immediatamente intervenuti sul posto. Sul litorale poco distante è stata ritrovata anche l’auto dell’uomo.