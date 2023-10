BASKET/A2, finalmente il primo muggito del Toro, Piacenza KO

LECCE – Tanto tuonò che piovve punti per il Nardò Basket, i primi del campionato, ottenuti peraltro in casa, dopo 4 sconfitte consecutive.

La squadra di Di Carlo si rialza e batte in modo netto e meritato a Lecce, al Pala San Giuseppe, il Piacenza che nelle prime 4 gare ne aveva vinte 3.

Nardò parte forte e mette subito il muso in avanti in un primo quarto che domina e chiude sul 25 – 15 contro un avversario che comunque non regala nulla.

Nel secondo quarto Piacenza provo a rimanere in partita e si gioca punto su punto, la gara è combattuta e si va negli spogliati sul 41-30, praticamente col parziale di 16-16.

Ottima prova dello statunitense Stewart in gran forma che inanella bombe da 3 come vena realizzativa bene anche Parravicini.

Per il Piacenza è Querci l’uomo con la mano più calda in questa prima fase di match.

Alla ripresa Piacenza non molla e prova ad avvicinarsi ai neretini che però tengono bene e si continua a combattere su ogni pallone di punto in punto. Si chiude 61 a 47.

Nardò inizia a sentire l’odore della vittoria e nell’ultimo quarto però Piacenza è ancora viva e vegeta e non molla di un centimetro ma serve a poco perché il Toro emette il suo primo muggito in campionato e la chiude a 78 a 70.

Sugli scudi Iannuzzi e Stewart che hanno preso per mano la squadra che ha reagito molto bene alle ansie della vigilia.

Una vittoria importante per la squadra neretina che scaccia via le ombre della crisi e adesso può pensare già alla prossima sfida: sabato trasferta a Cividale, palla a due alle ore 20.00.

M.C.