Volley serie B maschile: terza vittoria consecutiva per Green Volley Galatone

Nel campionato di volley di B maschile la Green Volley Galatone passa pure in casa della Matervolley Castellana Grotte.

Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di coach Tonino Cavalera che dopo aver vinto nella prima giornata con il Ruffano in trasferta per 3 a 2, e aver battuto nella seconda anche il Taviano per 3 a 2, nella terza hanno espugnato Castellana Grotte imponendosi con un risultato secco e netto che lascia poco spazio alle interpretazioni.

I salentini si sono imposti per tre set a zero con i seguenti parziali: 25-16, 25-15 e 25-23, dunque capitan Donato Musardo e compagni sono momentaneamente in testa alla classifica del girone H.

Dopo essere andati vicinissimi alla promozione nella scorsa stagione i salentini non hanno mai nascosto le ambizioni di voler vivere questo campionato da protagonisti e l’avvio è veramente eccezionale e lascia ben sperare per il futuro.

Nel prossimo turno Green Volley Galatone ospiterà Joivolley Bari.