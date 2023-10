L’iniziativa “Salento Favoloso” per ricostruire il paesaggio salentino

NOCIGLIA – Il Movimento CON lancia l’iniziativa SALENTO FAVOLOSO, sulla scia dell’iniziativa “Nociglia Favolosa” nata con lo scopo di ridare forza e coraggio ai cittadini che vogliono contribuire a ricreare il paesaggio salentino.

Questo territorio – spiegano i coordinatori provinciali De Carlo e Vadrucci – è costituito per l’80 per cento da piccolissimi appezzamenti di terreno, esclusi da ogni forma di finanziamento.

Vogliamo lanciare una forma di finanziamento collettivo in crowdfunding con lo scopo di ricercare finanziamenti privati a sostegno di questo progetto che torni a dare speranza a tutti, con l’obiettivo di arrivare ad almeno un albero per ogni abitante dell’intera provincia per i prossimi 10 anni: questa è la sfida”.