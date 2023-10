Gallipoli, Teatro Tito Schipa in vendita? Scoppia la polemica

GALLIPOLI- Il Teatro Tito Schipa di Gallipoli è in vendita ed è subito polemica. La proprietà dello storico edificio di Corso Roma, tramite un’agenzia immobiliare, ha rilanciato la volontà di vendita del bene per un milione e 700 mila euro. “Un recente annuncio che circola sui social ha gettato sconforto sul futuro del Teatro gallipolino”, scrive in una nota il consigliere d’opposizione Matteo Spada- “pertanto sento la responsabilità di dare voce alle preoccupazioni dei cittadini che ci hanno sollecitato a prendere posizione circa la possibilità di acquisire, chiaramente a titolo oneroso, lo storico Teatro, preservando così il contenitore storico-culturale, nonché l’unico cinema ancora presente in città”.

Il consigliere Spada ha quindi invitato l’amministrazione comunale ad iniziare e a condividere un ragionamento sull’acquisizione del bene, vagliando anche la disponibilità del supporto della Regione Puglia.

Nel frattempo è intervenuto il direttore artistico del teatro, Achille Maggino: “Mi preme puntualizzare e rassicurare -afferma- che quanto accaduto non intacca minimamente la mia gestione e attività teatrale e cinematografica. Molti spettacoli hanno fatto sold out. Inoltre abbiamo una forte utenza anche dei paesi limitrofi, così come per i prossimi eventi in programmazione per il mese di novembre”. Il che lascia intendere anche che non c’è alcuna correlazione tra l’attività dell’attuale gestione e la volontà della proprietà di voler vendere l’edificio. Noi -conclude- continueremo a gonfie vele, a stupire sempre di più il nostro pubblico