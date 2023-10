Case popolari in balìa delle blatte. La videodenuncia

LECCE – Condizioni ai limiti della vivibilità per alcuni residenti delle case popolari di competenza comunale a Lecce. Tra la presenza di insetti e blatte e la totale assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, la situazione vissuta dagli inquilini e a dir poco disagevole. In Via Vergine, ad esempio, in un appartamento abitato da due cittadini disabili, nonostante le ripetute richieste di intervento o di cambio di alloggio, vivono una vera e propria emergenza igienico sanitaria a causa dell’eccessiva presenza di blatte e insetti, come potete vedere nei video.

A denunciare la situazione il consigliere comunale Andrea Guido, che si è espresso sull’argomento con forti parole di preoccupazione nei confronti dell’Amministrazione comunale Leccese, richiedendo la necessità di un tempestivo intervento.