Aziende e innovazione tecnologica: al passo con i tempi

LECCE – Capire e avere padronanza delle nuove tecnologie per garantire il successo e la crescita delle aziende.

Sono questi gli obiettivi su cui ha puntato i riflettori il seminario di Confesercenti e Camera di Commercio. Nuove frontiere della tecnologia a supporto delle imprese, una sfera questa, un mondo tutto da scopire e sul quale spesso ancora, si sa ben poco. L’intento è quello di rendere fruibili nuovi strumenti per implementare il proprio operato.

La tecnologia con le sue mutazioni rappresenta una sfida importante per imprenditori e dipendenti e servendosi di essa in maniera consapevole, si possono ottenere grandi risultati.

I processi di innovazione tecnologica hanno bisogno di supporti aziendali, ed in questo segmento si collocano Confesercenti e Camera di commercio che tendono una mano a chi vuole formarsi e informarsi.

Non bisogna demonizzare le nuove frontiere tecnologiche sol perché non si conoscono abbastanza. L’innovazione funziona se la si può usare, infatti per annientare il digital divide bisogna accelerare il processo. Al seminario hanno partecipato relatori d’eccezione come Francesco Pagliaro, Francesco Contino, Antonio Perfido e Luigi Tangorra che hanno illustrato i benefici di temi decisamente Aattuali come Blockchain, Ai Chat e Convergent Marketing, che rappresentano un insieme di strumenti che possono guidare e supportare le imprese.