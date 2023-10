Tragedia sulla statale: morto 22enne. Ferita la compagna incinta

LECCE – Tragedia sulla strada statale Lecce- Maglie, dove in mattinata è stata distrutta una giovane famiglia. E’ accaduto intorno alle 9.00 all’altezza dello svincolo del centro commerciale di Cavallino. A perdere la vita il ragazzo di 22 anni alla guida della vettura, che per cause ancora da accertare ha perso il controllo e si è ribaltata, dopo un violento impatto contro il guard rail. Ferita invece la compagna incinta al nono mese, che è stata trasportata d’urgenza in sala operatoria al Fazzi di Lecce.

Un incidente terribile a cui hanno assistito diversi passanti che hanno allertato immediatamente i soccorsi, Sul posto sono giunti due mezzi del 118: per il ragazzo, purtroppo, nonostante ogni tentativo per strapparlo alla morte, non c’è stato nulla da fare. Per la ragazza è stato invece necessario il trasporto d’urgenza in ospedale per farla partorire. Le sue condizioni sarebbero gravi.

La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine. Inutile dire che a causa della tragedia si sono verificate lunghe code sulla statale.