D’Aversa studia l’Udinese e ritrova Banda

LECCE – Testa alta e schiena dritta: si riparte. Il Lecce di Roberto D’Aversa, archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, è pronto a ritornare in campo e, questa volta, l’avversario di turno si chiama Udinese. Squadra, che al momento, dopo 8 giornate si trova nelle zone buie della classifica a soli 5 punti e quartuultima. I friulani, nelle ultime cinque partite, hanno conquistato tre soli punti, frutto di tre pareggi e due sconfitte. La formazione allenata da Andrea Sottil ospiterà capitan Strefezza e soci con un solo obiettivo, i tre punti. Ben sette lunghezze in graduatoria di distanza tra le due squadre.

Dodici punti, invece, per i giallorossi che nelle ultime gare sono leggermente calati sul piano del gioco e delle prestazioni, sono cinque i punti messi in cassaforte nelle ultime cinque gare. In otto match dusputati sono 9 i gol messi a segno, di cui solo 4 da Nikola Krstovic, e 10 quelli subiti

Prima della sosta è arrivato il pareggio casalingo contro l’ostico Sassuolo e prima ancora la pesante sconfitta, sempre al Via del Mare , con il Napoli per 4-0. Debacle per 1-0, invece, in casa della Juventus. Quella della “Dacia Arena” è una ghiottissima occasione per i salentini che, con una vittoria, potrebbero tenersi nella parte destra della classifica, approfittando della difficile situazione in casa bianconera. A capitan Strefezza e compagni i tre punti mancano dallo scorso 22 settembre, da Lecce-Genoa terminata 1-0, gol di Oudin al minuto 83.

Alla ripresa della preparazione subito una buona notizia per il mister giallorosso, Banda è tornato ad allenarsi col gruppo, ha dunque archiviato l’infortunio ai flessori della coscia destra, una lesione di primo grado che ha costretto l’esterno d’attacco zambiano a saltare quattro gare, quelle con Genoa, Juventus, Napoli e Sassuolo.

E dunque, Banda, torna abile e arruolabile per la gara di lunedì che sarà la venticinquesima occasione in cui le due compagini si affronteranno in terra friulana, con il bilancio non particolarmente favorevole ai salentini.

In passato, infatti, solo quattro vittorie e altrettanti pareggi a fronte di ben diciassette sconfitte. In totale Udinese e Lecce si sono affrontate già 48 volte in tutte le competizioni per un bottino di 24 vittorie dei friulani, 6 pareggi e 18 vittorie per i giallorossi.

C. Tommasi