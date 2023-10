FIBA Europa Cup, Brindisi perde nell’Overtime con Zaragoza

BRINDISI – Esordio amaro in FIBA Europa Cup per Happy Casa Brindisi che al PalaPentassuglia cede il passo agli spagnoli del Casademont Zaragoza nel tempo supplementare. Sconfitta immeritata che però segue alle tre consecutive in campionato.

La gara è pressoché equilibrata anche se gli spagnoli sfruttano la maggiore fisicità. Il primo quarto si chiude per 27 a 30; nel secondo quarto gli ospiti allungano sul 37 a 39. Nel secondo tempo Brindisi prova ad accorciare ma gli spagnoli tengono bene e chiudono il terzo quarto ancora in vantaggio sul 54-61.

Nell’ultimo quarto Brindisi continua a combattere e rimane in partita fino alla fine e a 5 minuti dalla fine va sul 69-72, prima del time out. Capitan Jhonson prende per mano i suoi e Brindisi

A 2.51 dalla fine Mitchell con una bomba da 3 si porta a meno 1, 76 a 77. E Morris con un’altra tripla porta in avanti Brindisi sul 79-77. Gli iberici però non mollano e tornano in vantaggio per 79-81. A 40 secondi dal termine 81 pari grazie a Jhonson. E si va al supplementare dove gli spagnoli, più lucidi nel finale, hanno la meglio per per 87 a 91.

Questa sera però la squadra di Corbani esce a testa alta e ha dimostrato di esserci nonostante gli infortuni di Sneed e Senglin.