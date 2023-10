GALLIPOLI – Incidente stradale in via Scalelle a Gallipoli. Un’auto, durante l’impatto, si è ribaltata. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco distaccamento della cittadella jonica, che ha provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone e un bambino di tenera età. Tutti sono stati trasportati presso l’ospedale di Gallipoli.