Coppitelli a PG: “Egoisticamente li terrei tutti ma è giusto che vadano in prima squadra”

LECCE – Federico Coppitelli, allenatore del Lecce Primavera, che nella scorsa stagione ha vinto lo scudetto di categoria, laureandosi campione d’Italia, ha raccontato a Piazza Giallorossa l’inizio difficile di questa nuova stagione, perché ha una squadra tutta nuova dopo aver dato alla prima squadra ben sette elementi: Borbei, Samoja, Dorgu, Berisha, Samek, Corfitzen e Burnete, tutti ragazzi che avrebbero ancora potuto giocare con la Primavera ma che con orgoglio di tutti fanno parte della prima squadra:

“Penso che ci sia molta differenza tra il campionato Primavera e la prima squadra per poter dire non faccio fare quel passo, è un passo talmente importante che è giusto che chi merita debba farlo.

Credo da sempre che i ragazzi bravi debbano fare questi passaggi, è ovvio che in questo momento, nel breve termine mi può penalizzare ma è giusto che Burnete, che è stato il capocannoniere della Primavera, se gioca in Primavera può fare più gol ma avere una possibilità grande come nella partita con la Lazio, in serie A, dove ha dato il suo contributo, è importantissimo. Anche solo quei pochi minuti sono importanti per il ragazzo e anche per la società, egoisticamente me li terrei tutti. Noi dobbiamo ringraziare di avere una società con una direzione che avalla tutto questo e siamo contenti”.