TTG Rimini: presentato il progetto per promuovere il turismo in Puglia

RIMINI – I padiglioni del TTG, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale di Rimini, hanno riaperto come di consueto con nuove frontiere, progetti di innovazione e con le voci dei protagonisti che annunciano e discutono sui temi emergenti del momento.

Il Consorzio OSPITO, in gemellaggio con il Consorzio Albergatori di Carovigno, ha presentato un progetto, realizzato con il supporto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari e in collaborazione con l’assessorato al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica della Regione Puglia, per promuovere la Puglia centrale come destinazione turistica di eccellenza.