Nardò Basket combatte ma Fortitudo Bologna è troppo forte

LECCE – Avvio di campionato orribile per Nardò Basket frutto di un calendario che ha messo la squadra di Di Carlo di fronte alle 4 corazzate del torneo nelle prima 4 giornate. Dopo aver perso con Udine, Forlì e Trieste cade ancora in casa, a Lecce, al Pala san Giuseppe con la Fortitudo Bologna, una delle società di pallacanestro più importanti d’Italia che va via da Lecce non solo con la vittoria in tasca ma anche con la testa della classifica del girone Rosso del campionato di A2 di basket, a punteggio pieno. Mentre Nardò rimane incastrato sulla casella dello 0.

Il Toro parte forte, tiene testa al quotato avversario; si gioca punto su punto e il primo quarto si chiude 20 a 18, per i padroni di casa i due statunitensi sugli scudi, sono Stewart e Smith a trascinarli col muso in avanti.

Nel secondo quarto meglio Bologna che inanella canestri e chiude col parziale di 15-26 e quindi si va al riposo sul 35-44.

Nardò però è in partita sia fisicamente che mentalmente e al rientro dagli spogliatoi ricomincia col piglio del primo quarto, ma il divario tecnico a lungo andare allarga la forbice del risultato e si chiude sul 53 a 67.

Nell’ultimo quarto i neretini sono ancora in partita ma la capolista ha una marcia in più che le permette di allungare sul rettilineo della gara tagliano il traguardo a 79-97.

Ennesima pesante sconfitta per Nardò Basket che nel prossimo turno ospita Piacenza.