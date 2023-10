LBA, Pesaro sbanca il PalaPentassuglia, terza sconfitta per Happy Casa Brindisi

BRINDISI – Happy Casa Brindisi perde ancora, è la terza sconfitta consecutiva maturata nell’anticipo della terza giornata del campionato di serie A di Basket. Al PalaPentassuglia vince la Carpegna Prosciutto Pesaro che già dal primo quarto ha messo il muso in avanti, scappando via grazie ad ottimi tiri da 3, termina 15 – 24. Nel secondo periodo Pesaro continua a fare bene, mentre Brindisi sbaglia molto e si va al riposo lungo sul 30-42.

Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti continuano sulla falsariga dei primi due quarti, anche se Brindisi prova ad azzerare il gap ma non ci riesce e il terzo quarto termina 48 a 60.

Infine Carpegna Prosciutto mette definitivamente la freccia e la chiude a 68 a 81.

La squadra di Corbani esce tra i fischi dei suoi tifosi.