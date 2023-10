In caso di alluvione, incendio o terremoto “io non rischio”

LECCE – Due giornate dedicate alla cultura della prevenzione dei rischi. Questo l’obiettivo della campagna di comunicazione “io non rischio – buone pratiche di protezione civile” che si sta svolgendo in queste ore a Lecce come in altre ottocento città italiane. Un’iniziativa incentrata sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato ed istituzioni che si rivolge a tutti con messaggi comprensibili per trasformare la consapevolezza in azione.

La campagna “Io non rischio” mira a stimolare il ruolo attivo delle comunità nella quotidiana azione di prevenzione attraverso un percorso di conoscenza e consapevolezza.

La campagna, come nelle precedenti edizioni, vuole essere una buona occasione per invitare la popolazione a porsi delle domande sul rischio e prendere confidenza con il territorio e a rendersi parte attiva in un processo di consapevolezza sui rischi che deve riguardare tutti 365 giorni l’anno. Io non rischio è promossa dal dipartimento di Protezione civile in collaborazione con enti ed associazioni. Tutti i dettagli del programma relativi alla due giorni informativa sul sito www.iononrischio.gov.it e sui canali social dedicati.