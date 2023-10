Castro Legend Cup: la perla del Salento in mountain bike

CASTRO – Sole, mare e un tepore accogliente: sono questi gli ingredienti perfetti per organizzare una gara ciclistica. Oltre ottocento ciclisti sono pronti a partire da Castro, la perla del Salento, per la Castro legend cup. Per arrivare alla sesta edizione, la competizione organizzata dal Cicloclub Spongano, ha percorso tantissima strada incontrando diversi intoppi, ma grazie alla volontà del presidente, Giuseppe Maggiore, è cresciuta diventando un appuntamento di rilievo nel panorama ciclistico.

La novità di quest’anno sono i Campionati Italiani assoluti di Ciclismo Paralimpico specialità Mountain bike, in cui 24 ciclisti provenienti da tutt’italia hanno seguito un percorso di 7 km.

Appuntamento finale, nella giornata di domenica con la gara internazionale, al termine della quale i migliori biker – arrivati nel Salento da tutto il mondo – verranno premiati.