Sosta per la Primavera e per l’Under 17: il programma del settore giovanile

LECCE – Di seguito il programma delle gare del Settore Giovanile giallorosso. Il campionato Primavera 1 osserverà un turno di riposo per gli impegni delle Nazionali mentre la formazione Under 18 affronterà il Cagliari domenica in casa e recupererà mercoledì la 1ª giornata di Campionato affrontando, sempre in casa, l’Inter. Turno di sosta anche per il Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, gare con i pari età della Salernitana per le formazioni Under 16 e Under 15. Lunedì e mercoledì in campo rispettivamente Under 14 e Under 13.

Questo il programma dettagliato:

PRIMAVERA 1 TIM

Sosta

UNDER 18

Lecce – Cagliari

Domenica 15 Ottobre ore 10.30

C.S. Kick off – Cavallino

UNDER 18

Lecce – Inter

Mercoledì 18 Ottobre ore 11.00

C.S. Kick off – Cavallino

UNDER 17

Riposo

UNDER 16

Lecce – Salernitana

Domenica 15 Ottobre ore 15.15

C.S. Kick off – Cavallino

UNDER 15

Lecce – Salernitana

Domenica 15 Ottobre ore 13.00

C.S. Kick Off – Cavallino

UNDER 14

Lecce – Polisportiva Galatone

Lunedì 16 Ottobre ore 16.30

C.S. Kick Off – Cavallino

UNDER 13

San Guido Academy- Lecce

Mercoledi 18 Ottobre ore 16.00 campo sportivo – Cavallino.