Sette Daspo dalla Questura per tifosi del Lecce, Nardò e Maglie

SALENTO – Tra il 15 settembre 2023 ed il 13 ottobre 2023, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, la Questura di Lecce, ha emesso:

Cinque avvisi orali, sette daspo, e cinque fogli di via obbligatorio e divieto di ritorno. In particolare, il provvedimento di Avviso Orale a 5 persone, ha riguardato persone dedite alla commissione di reati che mettono in pericolo l’incolumità e la sicurezza pubblica. Dei sette DASPO, quattro hanno raggiunto i tifosi del Nardò, i quali, durante l’incontro amichevole di calcio disputatosi tra Nardo’ e Ugento, si sono resi responsabili di condotte violente nei confronti dei giocatori della squadra ospite; un provvedimento D.A.Spo., ha raggiunto un tifoso della squadra del Maglie, resosi responsabile di oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale in occasione della partita Toma Maglie-Mesagne; un provvedimento D.A.Spo., ha raggiunto un tifoso della squadra del Lecce, resosi responsabile di utilizzo di materiale pericoloso in occasione della partita Lecce-Lazio; uno ha raggiunto un tifoso, minorenne in questo caso, della squadra del Lecce, resosi responsabile del lancio di materiale pericoloso nei confronti della tifoseria ospite, in occasione della partita Lecce-Salernitana.