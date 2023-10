Il Prefetto in visita a Telerama: “i salentini tengano alto il nome di questa terra meravigliosa”

LECCE – Visita istituzionale questa mattina del prefetto di Lecce Luca Rotondi a TeleRama. Un incontro proficuo, durante il quale ha fatto gli onori di casa l’editore Paolo Pagliaro, accompagnato dal direttore editoriale Walter Baldacconi e dal direttore responsabile Max Persano.

Il prefetto ha evidenziato l’importanza di TeleRama nel panorama dell’informazione salentina, definendola “fondamentale per la crescita del territorio”, spronando i salentini a lavorare e ad impegnarsi per tutelare e sviluppare la propria terra. Un impegno che TeleRama ha assunto come mission della sua informazione e della sua offerta televisiva, portando avanti battaglie importanti per la buona sanità e il buon governo, per i trasporti e la sicurezza stradale, a difesa dell’ambiente e dell’identità culturale, per lo sport e la cultura, per la promozione territoriale e sociale del Salento.

E’ stata l’occasione per affrontare temi caldi, a cominciare dalla guerra in Medioriente.

A destare allarme sono soprattutto gli incendi. Un tema sul quale – ha assicurato – c’è massima attenzione

Quanto alla criminalità organizzata occorre tenere alta la guardia, ha sottolineato il prefetto rimarcando il lavoro svolto da giudici e forze dell’ordine

Non poteva mancare un cenno al Salento e alla sua gente.

Il prefetto ha evidenziato il ruolo determinante dell’informazione per l’emancipazione del territorio, riconoscendo a TeleRama un ruolo straordinariamente importante, essendo da sempre sentinella del territorio e al tempo stesso ambasciatrice della salentinità nel mondo, con approfondimenti sulle sue peculiarità e potenzialità ancora da valorizzare.

TeleRama è un’infrastruttura immateriale al servizio del Salento, che da mesi ha allargato il suo raggio d’azione in Puglia e Basilicata.