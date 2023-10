Taranto, occorre ritrovare entusiasmo di inizio anno

In queste prime settimane di campionato la parola d’ordine è stata sicuramente: entusiasmo. Quello raccolto allo stadio Erasmo Iacovone in occasione di Taranto-Foggia. Quello che è stato seminato in trasferta, con tanti tifosi fuorisede che hanno fatto sentire il proprio calore nelle gare esterne. Quello che il tecnico, Ezio Capuano, ha voluto alimentare sin dalla passata annata, passando per il ritiro, sino a tutti i match disputati fino ad ora. Una parola d’ordine che, oggi, deve tornare d’attualità per ritrovare la via del successo tra le mura amiche. Infatti è fondamentale l’apporto del pubblico nella ripartenza di questa squadra, soprattutto al cospetto di un avversario che domenica prossima proverà a risalire ancor più in classifica. Il Crotone, infatti, dopo un inizio stentato, vuol tentare di raggiungere la vetta della classifica quanto prima. E il Taranto? Deve ritrovare quelle caratteristiche della passata stagione che sono nel Dna di Ezio Capuano: lottare su ogni pallone ed imbruttire l’avversario. Dettagli che fanno la differenza, soprattutto in questa fase della stagione. L’abbraccio del pubblico, la passione di una piazza vogliosa di fare gruppo come aveva iniziato l’annata, benzina utile per trascinare un gruppo che ha delle qualità: il momento giusto per poterle esprimere è arrivato.