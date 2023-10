Pubblicata la gara d’appalto per il dragaggio del porto di Savelletri

FASANO – Con la determina del Settore Lavori Pubblici, il Comune di Fasano ha indetto la gara d’appalto riguardante il dragaggio del porto di Savelletri, per un costo totale dell’opera di circa tre milioni e mezzo di euro, con fondi POR Puglia 2014-2020 e comunali. La chiusura dei termini di presentazione delle offerte è fissata per il prossimo 26 ottobre.

«Questo è l’ultimo passo per l’avvio dei tanto attesi lavori di dragaggio del porto di Savelletri – dichiara il sindaco Francesco Zaccaria – parte così un’altra grande opera storica, attesa da vent’anni e che farà epoca. Il finanziamento, al quale il Comune di Fasano è stato ammesso durante lo scorso mandato sindacale, è di oltre tre milioni e mezzo di euro. Dragare il porto significa pulire e abbassare il fondale, facilitando in modo decisivo il lavoro dei pescatori che a lungo hanno atteso questa notizia e permettendo un accesso più agevole anche ai diportisti. Parallelamente continuiamo a lavorare per arrivare nel più breve tempo possibile alla redazione del piano regolatore del porto che ci consentirà di pianificare anche un ampliamento dei posti barca e dei servizi al servizio di pescatori e diportisti».

«Il dragaggio del porto di Savelletri può finalmente cominciare – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Cisternino -. Con la determina dirigenziale di oggi siamo infatti pronti per espletare la procedura di gara per un’opera finanziata per più di 3 milioni di euro con fondi FESR che permetterà di ripulire il fondale marino antistante il porto di Savelletri per migliorarne l’agibilità ma soprattutto la fruibilità. I lavori di dragaggio completeranno definitivamente le opere portuali di ampliamento e messa in sicurezza del Porto e aggiungono un altro tassello al completamento del calendario di opere pubbliche assunto come categorico impegno in campagna elettorale».

«Ringraziamo ancora una volta – dicono il sindaco Zaccaria e l’assessore Cisternino – tutto l’ufficio tecnico e la Responsabile del procedimento Rosa Belfiore che ha seguito con dovizia i necessari passaggi tecnici e burocratici. Un altro straordinario risultato frutto del gioco di squadra e della determinazione di tutti».