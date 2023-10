Lecce, nel segno della freccia Gendrey: amuleto e corsa per la destra

LECCE (di Carmen Tommasi) – Otto partite disputate e otto presenze per lui, frutto di 636 minuti giocati nel campionato in corso: tanta corsa, velocità e fantasia per la corsia destra per il Lecce di Roberto D’Aversa, Valentin Gendrey è un punto di riferimento importante per la formazione giallorossa. Un elemento a cui, lo scorso campionato, mister Marco Baroni non rinunciava quasi mai, e stesso discorso vale per la stagione in corso in cui l’ex Parma lo schiera sempre tra gli undici titolari.

UN’ALTRA SCOPERTA – Un elemento portato nel Salento dal responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, un’altra sua inaspettata scoperta: è arrivato nel Salento nell’estate del 2021 dall’Amiens. I salentini allora erano in serie B e in panchina c’era appunto, Baroni. È un classe 2000 e la Francia è la sua terra natale di cui indossa anche la maglia della Nazionale.

SEMPRE PRESENTE – Quell’anno sulla corsia di destra il ballottaggio era con l’esperto e carismatico, Arturo Calabresi. Ma, è stata una competizione senza storia e questo nonostante la professionalità del collega di reparto, un leader per lo spogliatoio: il posto da assoluto titolare, 29 presenze e 1 assist, se lo è conquistato l’ex Amiens e così anche il traguardo della promozione in Serie A.

SALVEZZA E … – E, adesso, per lui è il secondo campionato in massima serie: timido, silenzioso fuori dal campo, un grande lavoratore che in punta di piedi continua a lavorare per la salvezza e magari anche per qualcosina in più, ma non diteglielo. Un punto di riferimento per la difesa, per il portiere Vladmiro Falcone, un giocatore a cui manca solo il gol.