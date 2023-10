Basket/A2, infrasettimanale difficilissimo per Nardò che fa visita a Trieste

Voltare pagina tenendo alta la concentrazione seppur di fronte ci sia uno degli avversari più temibili del Girone Rosso della A2.

Questo è l’arduo compito del Nardò Basket che dopo la brutta caduta con Forlì è chiamato a rialzarsi nella seconda trasferta consecutiva e dopo ben due sconfitte consecutive.

Avversario di turno è Pallacanestro Trieste a punteggio pieno dopo i successi con Orzinuovi e Chiusi.

La formazione triestina appena retrocessa dalla massima serie punta a tornarci immediatamente ed ha un roster che fa paura alla A2: Filloy, Ferrero, Candussi, Brooks e Reyes per fare qualche nome.

Ex di turno, nelle file granata, il centro Andrea Donda, nato a Trieste l’11 agosto 1999 e nella Pallacanestro Trieste vanta un trascorso nelle giovanili e cinque presenze in prima squadra nel campionato di A2 2015/2016.

Coach Gennaro Di Carlo ha il roster al completo.

Palla a due alle ore 20:30. Gli arbitri del match saranno Roberto Radaelli di Porto Empedocle, Pasquale Pecorella di Trani e Alessandro Tirozzi di Bologna.

Gara difficile e proibitiva per il Nardò che sulla carta parte già sconfitto ma la palla a spicchi è pronta sempre a regalare emozioni che vanno oltre la razionalità e dunque aspettiamo il suono finale della sirena per capire se il Toro è ancora in piedi o dovrà ancora una volta ripartire con la speranza di fare meglio.