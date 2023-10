Basket/A2, il Toro combatte ma non basta, vince Trieste 96-82

Terza sconfitta consecutiva per il Nardò Basket che dopo aver perso con Udine e Forlì cade a Trieste, corazzata destinata ad un campionato di vertice che vincendo anche questa gara viaggia a punteggio pieno nel girone rosso del campionato di A2 di basket.

Inizia bene Nardò, la gara è combattuta, si arriva anche sul 19-17 ma Trieste da 3 è implacabile e chiude il primo quarto per 26 a 21.

Il divario tra le due squadre è ampio ma i salentini tengono bene il campo e vendono cara la pelle. Si gioca punto su punto, ma nella seconda parte del secondo quarto Trieste aumenta il vantaggio, termina 49 – 41.

Ad inizio secondo tempo i padroni di casa provano a mettere il punto esclamativo sulla partita anche se Nardò ci mette impegno e orgoglio, non molla, e a tratti gioca meglio di Trieste. Termina 73-68, col parziale in favore del Toro per 23-27.

Nell’ultimo quarto a 5 minuti e 40 dal termine quarto fallo si Smith e tegola per Nardò. E Trieste prende il largo. Termina 96-82.

Nardò gioca bene ma non basta.

Calendario difficilissimo quello di Nardò che nelle prime tre giornate ha incontrato tre delle quattro squadre più forti del girone: Udine, Forlì e Trieste. E nella quarta giornata affronterà la quarta corazzata, Fortitudo Bologna. Per adesso la squadra di Di Carlo rimane ancorata sulla casella dello zero.