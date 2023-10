Rammarico Brindisi, Ganz spreca, è 1-1 con la Juve Stabia

BRINDISI – Rammarico in casa Brindisi, un punto che muove la classifica, ma il rigore sprecato da Ganz nel finale, aumenta la rabbia nell’ambiente biancazzurro. La Juve Stabia passa al 6′ con un calcio di rigore di Candellone che spiazza Saio. Nasce un parapiglia e viene espulso Romeo che colpisce Gorzelewski a gioco fermo. La prima frazione vede un dominio nel gioco del Brindisi, vista la superiorità numerica, i padroni di casa però non affondano. Meglio la ripresa dei ragazzi dei Danucci. Al 7 arriva il pareggio, cross di Golfo, testa di Falle e deviazione vincente di Valenti. I biancazzurri pressano e cercano il vantaggio. La partita diventata carica di emozione. A dieci minuti dalla fine, ingenuità di Galano che si fa espellere per un fallo di reazione. L’occasione più importante è per il Brindisi al 41′, Valenti viene steso in area, dal dischetto si presenta Ganz che si fa ipnotizzare da Demba che salva il risultato e fa esultare i gialloblù.

A.Contaldi