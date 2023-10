“Questa è una rapina”: fa irruzione disarmato in salumeria e fugge con 500 euro

TRICASE – Con il volto coperto da un passamontagna, fa irruzione disarmato all’interno di una salumeria, preleva il registratore di cassa con all’interno 500 euro e fugge via, facendo disperdere le proprie tracce. È accaduto ieri sera Tricase, in via Vittorio Emanuele II, all’angolo con via Ciro Menotti: ad essere presa di mira è stata l’Antica salumeria Sparascio, al cui interno vi erano ancora i titolari. Il malvivente, dopo essere entrato all’interno dell’esercizio, avrebbe gridato: “Questa è una rapina”, cogliendoli di sorpresa e lasciandoli di sasso, nonostante non avesse con sé alcun tipo di armi. Secondo alcune testimonianze, ad attenderlo fuori ci sarebbe stato un secondo complice. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, che hanno avviato le indagini.