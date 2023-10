Puglia: Morgante (Nm), modus operandi efficace e collegiale

PUGLIA- “Il metodo utilizzato in Puglia è efficace e collegiale, comprende i partiti di tutto il Centrodestra ed è stato intelligentemente allargato alle esperienze civiche territoriali. I contenuti sono punti di riferimento su cui costruire una proposta convincente nei confronti dei cittadini e che dimostrano che l’obiettivo non è solo vincere, ma governare in modo efficace le città al voto. E’ un modus operandi questo che coinvolge simpatizzanti, iscritti, dirigenti e consiglieri comunali che hanno fin qui ben operato. E’ evidente che trattandosi di città capoluogo come Bari e Lecce, così come accaduto per Foggia, saranno le segreterie nazionali ad avere l’ultima parola”. Lo dice Luigi Morgante, vicepresidente di Noi moderati, coordinatore regionale della Puglia.