Lecce, Pala: “I nostri Parlamentari e i segretari cdx prendano le distanze dalle dichiarazioni di De Leo”

LECCE- Nota del consigliere comunale Giorgio Pala:

“Rimango basito nel leggere le recenti dichiarazioni di Gigi De Leo, neo coordinatore cittadino di Noi Moderati a Lecce. Questo illustre sconosciuto dal punto di vista politico, probabilmente forte della rappresentatività di un partito così ben radicato sul territorio come il suo, bacchetta i Consiglieri Comunali del centrodestra leccese, “colpevoli” di un eccessivo protagonismo che a suo dire andrebbe ridimensionato, del resto “le decisioni sul candidato sindaco sono in capo esclusivamente alle forze politiche” e “i consiglieri comunali non possono dunque pensare di pervenire alla scelta del candidato sindaco”.

In sintesi: E’ opportuno che noi Consiglieri Comunali stiamo zitti fino a quando le potenti forze politiche come Noi Moderati ci illumineranno con una strategia vincente. Mamma mia, questa politica leccese è ridotta davvero male… Noi Consiglieri Comunali siamo stati eletti con le preferenze, qualcosa a cui forse sono allergici i tanti nominati di cui pullula la politica. Chiedo, dunque con la massima urgenza, a tutti i nostri Parlamentari leccesi e ai Segretari provinciali dei partiti del centro-destra di prendere subito le distanze dalle dichiarazioni rese con arroganza da questo sig. De Leo, che offendono la dignità degli 11 Consiglieri Comunali del centro-destra leccese”.